Депутат гордумы Благовещенска скончался за рулем своего автомобиля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутат городской думы Благовещенска Георгий Попов скончался в возрасте 44 лет, находясь за рулем своего автомобиля. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря гордумы Ирину Кириенко сообщает РИА Новости.

По данным ГИБДД по Амурской области, 7 ноября машина Infiniti FX-35, за рулем которой находился Попов, съехала в кювет. ДТП произошло на трассе Благовещенск – Гомелевка.

По словам очевидцев, водитель, скорее всего, скончался еще до того, как слетел с трассы. Как уточнили в гордуме Благовещенска, причины смерти пока не известны, еще нет заключения медиков.

По данным РЕН ТВ, политик почувствовал себя плохо, когда ехал по трассе, а незадолго до поворота к селу Поярково его сотрясли судороги, из-за этого автомобиль съехал в кювет.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы произошла авария с участием служебного автомобиля полиции и легковой машины. В результате оба транспортных средства получили механические повреждения. Информация о пострадавших не поступала.

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