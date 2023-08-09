Мужчина пострадал при падении неустановленного объекта в Белгородской области

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Житель Белгородской области получил осколочное ранение при падении неустановленного объекта в селе Колотиловка. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова.

"По предварительным данным, в результате падения неустановленного объекта произошло возгорание сенника на территории частного домовладения", – рассказал он.

По словам Гладкова, пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь. От госпитализации он отказался. Оперативные службы работают на месте и выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее глава региона сообщил, что осколки сбитых дронов повредили три домовладения и ЛЭП в Белгородской области. Система ПВО сбила БПЛА самолетного типа на подлете к Белгороду. Гладков утончил, что пострадавших не выявили.

До этого ВСУ обстреляли село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа региона. Пострадавших нет, однако осколки снаряда выбили окна, посекли фасад и забор одного из частных домов.

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