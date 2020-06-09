Адвокат призвал не делать поспешных выводов о ДТП с участием Ефремова

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Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов прокомментировал ситуацию вокруг ДТП с участием заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова. Он заявил, что выводы общественности могут оказаться противоположными решению суда, сообщает ИА "НСН".

Адвокат отметил, что, согласно статье, за нарушение ПДД и вождение в нетрезвом виде актеру грозит наказание до 12 лет лишения свободы. Однако Трунов призвал не делать поспешных выводов о произошедшем, поскольку все может оказаться не столь однозначным.

"Бывает, что лицо совершает ДТП в состоянии алкогольного опьянения, но при разборе выясняется, что в его действиях нет вины. И тогда он несет ответственность только за то, что управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому разговоры в утвердительных тонах в части того, какая ответственность грозит Ефремову, преждевременны", – заявил специалист.

Он добавил, что установить истинного виновника ДТП сможет только суд.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, на большой скорости выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Lada.

Водитель встречного автомобиля – 57-летний Сергей Захаров – был доставлен в больницу с многочисленными травмами, в том числе с открытым переломом бедра и закрытой черепно-мозговой травмой. Позднее он скончался в больнице.

Ефремов был задержан на месте происшествия.

Медицинское освидетельствование показало, что актер находился за рулем в состоянии опьянения. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

После смерти пострадавшего дело в отношении Ефремова было переквалифицировано на более тяжкую часть.