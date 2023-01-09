Предприниматель Зимин назвал дело против него мишурой и провокацией

Фото: РИА Новости/Валерий Левитин (Борис Зимин признан в России иноагентом)

Предприниматель и общественный деятель Борис Зимин (признан в РФ иноагентом) заявил, что ранее заведенное на него дело является политическим преследованием. Он подчеркнул, что в ходе расследования были допущены серьезные нарушения.

"Дело политическое. Все вокруг – мишура, предлог и маскировка", – заявил Зимин в беседе с Forbes.

Предприниматель добавил, что материалы дела он не видел. Зимин указал на то, что его объявили в розыск, однако о самих обвинениях он не был в курсе.

В понедельник, 9 января, Зимина объявили в международный розыск. Он обвиняется по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

МВД потребовало заочно арестовать подозреваемого. Заседание назначено на 11 января в 10:30 по московскому времени.

С 2011 года Зимин был публичным спонсором Алексея Навального, внесенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В августе 2020 года во время протестов в Белоруссии предприниматель направлял деньги в фонд солидарности Belarus Solidarity Foundation.

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