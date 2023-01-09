Четыре человека пострадали и двое погибли после жесткой посадки Ан-2 в НАО – МЧС

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

После жесткой посадки самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе травмы получили четыре человека, двое скончались. Об этом информирует телеграм-канал МЧС России.

"В результате происшествия, по последним данным, четыре человека пострадали, двое погибли", – говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что людей перевезут в школу-интернат.

До этого в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ приводили данные, что травмы получили десять человек.

Самолет совершил жесткую посадку в НАО из-за обледенения в понедельник, 9 января. Известно, что борт следовал по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. Посадка была совершена в 10 километрах от поселка Каратайка. На борту находились 12 человек.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Кроме того, Северо-Западная транспортная прокуратура заявила о намерении организовать проверку по факту происшествия.

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