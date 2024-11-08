Участника "Давай поженимся" осудили за убийство десятилетней давности в ЛНР

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Участника телешоу "Давай поженимся" приговорили к 15 годам колонии строгого режима и выплате компенсации морального вреда в размере 6 миллионов рублей за убийство десятилетней давности. Об этом заявила старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская в беседе с РИА Новости.

Следствие выяснило, что 9 августа 2014 года обвиняемый и его знакомый направлялись в город Краснодон, но сбились с маршрута. Тогда они решили уточнить дорогу у двух прохожих, но при разговоре заметили у одного из них ценные вещи.

После этого фигуранты, угрожая оружием, заставили мужчин сесть в машину и вывезли в лесополосу в Луганске, где убили одного из них, отметила Марковская.

Задержать злоумышленника удалось в мае 2024-го в Батайске. Правоохранители выяснили, что им оказался уроженец Ростовской области. В программе он участвовал в 2019 году. Тогда мужчина не победил, так как невеста выбрала другого кандидата.

В конце сентября к аналогичному сроку заключения был приговорен Игорь Матюнин, совершивший двойное убийство в 1995 году. По данным ведомства, 5 декабря 1995 года Матюнин находился в квартире случайного знакомого и его матери на улице Кашенкин Луг. Между мужчинами возник конфликт из-за нежелания хозяина квартиры отдать ему телевизор марки "Рекорд" стоимостью 200 рублей.

В результате преступник нанес знакомому удар в грудь ножом, взятым на кухне. После Матюнин погнался за мамой убитого и на лестничной клетке нанес ей не менее пяти ударов в область расположения жизненно важных органов. От полученных телесных повреждений хозяева квартиры скончались.