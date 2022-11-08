Друзья погибшего после пластики москвича объяснили, зачем он пошел на операцию

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

У москвича, который скончался после пластической операции, была искривлена носовая перегородка, сообщил "360" один из друзей юноши.

"Операцию Никите делали на носу. У него была кривая перегородка, при весе 150 килограммов ему дышать было тяжеловато в определенные моменты", – пояснил товарищ погибшего.

Молодой человек, с которым юноша познакомился на первом курсе МАДИ, рассказал, что погибший был добрым и отзывчивым человеком. Он уточнил, что у его однокурсника была черта, "которой многим не хватает".

"Это шутки, над которыми действительно стоит посмеяться, а временами – и задуматься. А еще ему нравилось рисовать смешные картинки. Не знаю, о чем он мечтал. <…> Никита очень любил своих морских свинок, души в питомцах просто не чаял и часто их фотографировал", – поделился друг погибшего.

Трагедия произошла 8 ноября. После операции состояние 22-летнего юноши внезапно ухудшилось. Сотрудники клиники провели комплекс реанимационных мероприятий, но спасти его не получилось.

По данному факту было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Проверку организовал Росздравнадзор.



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