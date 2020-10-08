Спасатели ликвидировали открытое горение на складе в Уссурийске

Фото: ГУ МЧС по Приморскому краю

Экстренным службам удалось ликвидировать открытое горение на складе в Уссурийске. Об этом говорится на официальном сайте МЧС России по Приморскому краю.

"Огонь распространился в пространстве под крышей склада, что увеличило площадь горения, но был остановлен. Общая площадь пожара составила семь тысяч квадратных метров. Пострадавших нет. В настоящее время тушение пожара продолжается, ведется проливка перекрытий", – заявили в оперативном ведомстве.

Известно, что крупный пожар случился по адресу улица Коммунальная, 5б. Для тушения огня задействовали 37 сотрудников МЧС и 12 единиц техники.

Ранее более 20 строений сгорели из-за пожара на военном складе под Рязанью. Речь идет о населенных пунктах Шелемишевские Хутора и Дегтярка, которые находятся недалеко от складского комплекса.