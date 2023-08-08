Два человека пострадали при взрыве в цехе Башкирской содовой компании в Стерлитамаке

Фото: телеграм-канал "АО "Башкирская содовая компания"

Два человека получили термические ожоги при взрыве в цехе Башкирской содовой компании (БСК) в Стерлитамаке. Об этом РИА Новости сообщили в городской администрации.

"На предприятии БСК в цехе № 11(производство поливинилхлорида) в корпусе 1 304 произошел хлопок. Цех находится на консервации. В ходе подготовительных работ произошел хлопок остаточного поливинилхлорида", – рассказал собеседник агентства.

В результате взрыва было частично повреждено остекление кирпичного пятиэтажного здания.

В числе пострадавших оказались женщина, работающая водителем электрокара и мужчина-аппаратчик. Медики диагностировали у сотрудницы термические ожоги лица, верхних и нижних конечностей на площади 60% и травматический шок. Мужчина получил термический ожог пламенем второй и третьей степени лица, шеи, кисти рук, нижних конечностей и ягодиц на площади 50%. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое.

По факту произошедшего следственные и надзорные органы региона организовали проверку. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее на предприятии по обогащению урана на Урале произошла разгерметизация одного из баллонов. Все сотрудники после инцидента были осмотрены медиками, после чего часть из них отправили домой. Пострадавшим при происшествии числился один человек.

