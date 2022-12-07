Геодезиста из Биробиджана обвинили в госизмене

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Лефортовский суд Москвы продлил арест ученому-геодезисту из Биробиджана Валерию Качину, которому также предъявили обвинение в госизмене. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемому Качину меру пресечения в виде содержания под стражей до 12 марта", – говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что молодого учебного арестовали два месяца назад. Его этапировали из Биробиджана в Москву для проведения следственных действий. Отмечается, что геодезисту может грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Материалы дела засекречены.

Известно, что Качин осуществлял свою деятельность как младший научный специалист в заповеднике Бастак Еврейской автономной области. В местной прессе говорилось, что ученый также работал в комитете по управлению муниципальным имуществом мэрии Биробиджана.

Ранее сообщалось, что ученый из Томска Александр Луканин получил 7,5 года лишения свободы по уголовной статье о госизмене. По словам некоторых источников, ему предъявили обвинение в передаче Китаю секретных российских разработок.

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