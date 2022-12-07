Возгорание возле аэродрома в пригороде Курска локализовали

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасателям удалось локализовать возгорание нефтенакопителя недалеко от аэродрома в пригороде Курска на площади 550 "квадратов". Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

"Пожар локализовали в 06:39 по московскому времени на аэродроме в пригороде Курска, его площадь составила 550 квадратных метров", – говорится в сообщении.

До этого возгорание на аэродроме распространилось на площадки около 500 "квадратов". По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, огонь охватил нефтенакопитель из-за атаки беспилотника.

На территории ЧП работали три боевых участка из Курска, Льгова и Орлова. Они организовали обваловку, чтобы не допустить перехода огня на соседние емкости. Уточнялось, что пострадавших в результате происшествия не обнаружилось.

В результате атаки беспилотника загорелся нефтенакопитель в Курской области

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