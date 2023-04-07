Под обстрел ВСУ попало село Ржавец Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Под обстрел Вооруженных сил Украины попало село Ржавец Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Есть прямое попадание снаряда в строящийся неэксплуатируемый дом", – отметил глава Белгородской области.

По словам Гладкова, осколки снарядов повредили окна, фасад и забор в жилом доме, который располагается по соседству. Никто из жителей не пострадал.

В результате обстрела нарушено электроснабжение села. В настоящее время аварийные и оперативные службы начинают устранять последствия произошедшего.

Ранее губернатор Белгородской области заявил, что село Новая Таволжанка Шебекинского округа попало под минометный обстрел украинских бойцов. Осколки снарядов повредили 3 частных домовладения и 3 автомобиля.

Администрация сельского поселения быстро эвакуировала на броневиках жителей домов обстреливаемых улиц на безопасное расстояние, уточнил губернатор.



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