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10:14

Назван источник заражения ульяновских суворовцев

происшествия

10:14

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вероятным источником распространения эхинококкоза в Ульяновском суворовском училище считают инфицированных собак, заявил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин. Об этом сообщает газета "Известия".

По его словам, комиссия ведомства исключила версию заражения через продукты питания в столовой. Тришкин отметил, что пока эхинококкоз не выявили ни у одного работника столовой училища.

Комиссия полагает, что суворовцы заразились от собак, поскольку они являются основными переносчиками эхинококков. Яйца и личинки паразитов могли попасть на шерсть животных, если они находились на зараженной территории.

Источник газеты в самом училище не стал исключать, что ЧП могло произойти из-за некачественного питания. По его данным, черви в легких выявлены у 31 воспитанника, хотя официально в Минобороны подтверждают заболевание у 26 человек.

О вспышке эхинококкоза в Ульяновском гвардейском суворовском военном училище стало известно в конце января. Мать одного из воспитанников сообщила, что во время обследования у учащихся нашли "червей в легких". Флюорография у одного из суворовцев выявила эхинококковую кисту.

5 февраля министр обороны России Сергей Шойгу провел селекторное совещание, по итогам которого в Ульяновск направили командующего ВДВ генерала-полковника Андрея Сердюкова и начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны.

Результаты проверки должны опубликовать 7 февраля. В областном министерстве здравоохранения заверили, что ситуация не так критична, как кажется некоторым родителям.

Уточнялось, что в госпитализации никто из суворовцев не нуждается. Угрозы их здоровью или распространению заболевания нет. Воспитанники прошли амбулаторное лечение.

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происшествия

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