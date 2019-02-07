Назван источник заражения ульяновских суворовцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Вероятным источником распространения эхинококкоза в Ульяновском суворовском училище считают инфицированных собак, заявил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин. Об этом сообщает газета "Известия".
По его словам, комиссия ведомства исключила версию заражения через продукты питания в столовой. Тришкин отметил, что пока эхинококкоз не выявили ни у одного работника столовой училища.
Комиссия полагает, что суворовцы заразились от собак, поскольку они являются основными переносчиками эхинококков. Яйца и личинки паразитов могли попасть на шерсть животных, если они находились на зараженной территории.
Источник газеты в самом училище не стал исключать, что ЧП могло произойти из-за некачественного питания. По его данным, черви в легких выявлены у 31 воспитанника, хотя официально в Минобороны подтверждают заболевание у 26 человек.
О вспышке эхинококкоза в Ульяновском гвардейском суворовском военном училище стало известно в конце января. Мать одного из воспитанников сообщила, что во время обследования у учащихся нашли "червей в легких". Флюорография у одного из суворовцев выявила эхинококковую кисту.
5 февраля министр обороны России Сергей Шойгу провел селекторное совещание, по итогам которого в Ульяновск направили командующего ВДВ генерала-полковника Андрея Сердюкова и начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны.
Результаты проверки должны опубликовать 7 февраля. В областном министерстве здравоохранения заверили, что ситуация не так критична, как кажется некоторым родителям.
Уточнялось, что в госпитализации никто из суворовцев не нуждается. Угрозы их здоровью или распространению заболевания нет. Воспитанники прошли амбулаторное лечение.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.