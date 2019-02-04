Почему у курсантов Ульяновского суворовского училища нашли эхинококкоз

У 26 студентов Ульяновского суворовского училища обнаружили эхинококкоз – паразитарную болезнь, при которой в печени, легких, селезенке или других органах и тканях заводятся черви. В учебном заведении сообщили, что заражение никак не связано с организацией питания и санитарным состоянием училища. Портал Москва 24 попытался разобраться в ситуации.

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Родители "убиты горем"

Тревогу забили родители курсантов: во время плановой диспансеризации у нескольких детей обнаружили паразитов. Как сообщила в паблике "Ульяновск – Новости" во "ВКонтакте" Надежда, мать одного из курсантов, родители "убиты горем". По ее словам, большое количество учащихся еще не обследовали.

"На данный момент у троих суворовцев червями съедено по одному легкому, у 30 суворовцев и трех офицеров поражены разные органы. Еще половина детей не обследованы. Таблетками это не лечится, только операбельно. 500 суворовцев находятся в смертельной опасности, так как очаг еще не найден", – сообщила Надежда.

В самом училище ситуацию уже прокомментировали. По словам представителя училища, болезнь передается только при контакте с животными, а с организацией питания вспышка никак не связана.

Кроме того, уточняется, что угрозы здоровью студентов и распространения заболевания нет. "Воспитанники прошли амбулаторное лечение без отрыва от учебного процесса. Лечение предусматривает прием нескольких таблеток", – сообщили в училище.

В Министерстве обороны РФ подтвердили, что детям ничто не грозит. "Комиссия Минобороны России совместно со специалистами Госсанэпидемнадзора и регионального министерства здравоохранения устанавливает источник заражения", – уточнили в ведомстве.

Что могло стать причиной?

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С позицией руководства училища не согласен депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный. Будучи медиком по образованию, он взял ситуацию в Ульяновске под личный контроль. По его мнению, студенты заразились эхинококкозом именно в столовой училища.

"Я уже направил обращения (с просьбой разобраться в произошедшем. – М24) в Прокуратуру, Следственный комитет и Минздрав. Я не паразитолог, но изучение литературы говорит о том, что при таком массовом локальном заболевании не может и речи идти о заражении от какой-то собачки или за счет немытых рук, как это пытаются представить", – сказал парламентарий порталу Москва 24.

По его словам, организованный характер питания, закрытый тип учреждения и локальный характер поражения – все это говорит "не в пользу той версии, которую сегодня пытаются распространить сотрудники училища". Депутат подчеркнул, что болезнь выявлена не в одной группе, а у студентов от 10 до 16 лет.

"Я также не согласен с их заявлениями о том, что это заболевание можно вылечить с помощью двух–трех таблеток. Это тоже откровенная глупость в попытке успокоить общественное мнение", – убежден Куринный.

С ним согласна и терапевт Лидия Подлесная. Она сообщила порталу Москва 24, что чаще всего эхинококкоз "передается через молочные продукты – молоко, творог, которые были получены от больных животных". А тяжесть заболевания и способ его лечения зависят от того, как долго болеют пациенты. "Эхинококкоз поражает, в основном, печень. Также его могут обнаружить в легких, селезенке и головном мозге. Черви питаются за счет органа и постоянно размножаются", – уточнила врач.

Родители суворовцев настаивают, что их дети заразились несколько месяцев назад, а сама болезнь протекала бессимптомно. Медики утверждают, что при длительном отсутствии лечения эхинококкоз может иметь последствия для здоровья.

"Настораживающей" ситуацию считает и депутат Госдумы от "Единой России", заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Однако он убежден в том, что делать выводы и принимать какие-либо решения преждевременно.

"Я уже написал депутатский запрос на имя заместителя генерального прокурора России, военного прокурора РФ с предложением провести проверку и о результатах сообщить мне. Принимать решения без соответствующих результатов, основываться на домыслах и непрофессиональных заключениях нельзя. Есть компетентные контролирующие органы, которые проведут необходимую проверку, сделают выводы и примут меры по линии военной прокуратуры РФ и Министерства обороны РФ", – сказал парламентарий порталу Москва 24.

При этом он добавил, что должны быть приняты меры административного характера, чтобы локализовать вспышку болезни. "Насколько я знаю, они принимаются", – подчеркнул Швыткин.

Конец военной карьере

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"Лечение долгое (три-шесть месяцев), сложное, препарат достаточно "тяжелый", с большим количеством побочных действий. Эффективность консервативного лечения 50–80%. Вероятно, кому-то потребуется и оперативное лечение. В любом случае, если это действительно эхинококк, о военной карьере многим из заболевших придется забыть", – уверен депутат Куринный.

Он уточнил в разговоре с порталом Москва 24, что родные учеников пока не торопятся подавать на училище в суд. "Некоторые родители в растерянности, еще пытаются своих детей диагностировать, определиться с лечением. Пока они требуют только возбудить уголовное дело, чтобы в его рамках провели соответствующее расследование. Подавать в суд, не имея базы, пока преждевременно", – пояснил политик.

Согласно его данным, заболевание официально подтверждено у 27 суворовцев разных возрастов. Кроме того, поступает информация, что признаки заболевания выявлены еще не менее чем у 20 человек, среди которых есть преподаватели, офицеры и даже один работник кухни.

Однако в Минздраве Ульяновской области подтверждают данные лишь о 26 случаях выявления эхинококкоза. "К обследованию привлечены лучшие специалисты государственных учреждений здравоохранения. Среди обследованных работников училища на настоящий момент диагноз не установлен ни у кого, кистозные изменения на УЗИ выявлены у одного человека", – сообщается на сайте ведомства.

Ситуация на контроле

Массовым заражением курсантов заинтересовалась и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Как сообщил порталу Москва 24 ее помощник Ренат Абдеев, уполномоченному по правам детей доложено о выявлении эхинококкоза у учащихся Суворовского училища.

"У Анны Юрьевны ситуация на контроле, она в курсе происходящего. Мы сейчас запросили материалы у уполномоченного по региону. Там уже проводится проверка. Когда мы получим результаты, тогда будет видно, какие меры необходимо принять. Сейчас самое главное – вылечить воспитанников, а дальше уже понять причины возникновения этой истории, предотвратить дальнейшее ее развитие", – сказал Абдеев.

В свою очередь военный прокурор Ульяновского гарнизона Максим Нечухаев сообщил ТАСС, что прокуратура проводит проверку по факту заболевания воспитанников Ульяновского суворовского училища.