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06 декабря, 10:43

Происшествия

Около 20 кошек заперты в квартире дома в Красностуденческом проезде Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Порядка 20 кошек оказались заперты в квартире дома в Красностуденческом проезде в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в телеграм-канале.

В прокуратуру обратились неравнодушные жители дома. Они рассказали, что за животными не осуществляется надлежащий уход. Во время прокурорской проверки получены результаты анализа проб воздуха в межквартирном холле – превышение в 27,5 раза предельно допустимых концентраций аммиака, уточнили в ведомстве.

Коптевский межрайонный прокурор направил в суд иск к собственникам квартиры о запрете содержания домашних животных в этом помещении и приведении его в соответствие с требованиями санитарного законодательства. Рассмотрение иска находится на контроле, указано в публикации.

Ранее квартиранты съехали из дома в районе Очаково-Матвеевское, но оставили после себя большое количество мусора и 20 кошек. Животных нашли в мешках для строительных отходов, их хотели вынести и оставить во дворе. Кошек смогла забрать волонтер Виктория, которая позже искала для них новые семьи.

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