06 декабря, 23:57Происшествия
Пожар произошел в частном деревянном доме на Ленинградском шоссе в Москве
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Частный деревянный дом загорелся на Ленинградском шоссе. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС сообщает Агентство "Москва".
Уточняется, что сообщение о пожаре поступило в 21:20. Спустя 48 минут была объявлена локализация. В 22:58 возгорание было полностью ликвидировано.
По данным ведомства, дом был одноэтажным. Огонь распространился по всей его площади. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее сообщалось, что в результате пожара в жилом доме на Нагатинской набережной в Москве погиб пожилой мужчина. Возгорание произошло в квартире на восьмом этаже.
До этого пожар произошел в жилом доме на улице Южнобутовской в Москве. На втором этаже на лестничной клетке горели мебель и обшивка двери одной из квартир. Сведений о пострадавших не поступало.
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