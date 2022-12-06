Пожар произошел в частном деревянном доме на Ленинградском шоссе в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Частный деревянный дом загорелся на Ленинградском шоссе. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС сообщает Агентство "Москва".

Уточняется, что сообщение о пожаре поступило в 21:20. Спустя 48 минут была объявлена локализация. В 22:58 возгорание было полностью ликвидировано.

По данным ведомства, дом был одноэтажным. Огонь распространился по всей его площади. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в жилом доме на Нагатинской набережной в Москве погиб пожилой мужчина. Возгорание произошло в квартире на восьмом этаже.

До этого пожар произошел в жилом доме на улице Южнобутовской в Москве. На втором этаже на лестничной клетке горели мебель и обшивка двери одной из квартир. Сведений о пострадавших не поступало.

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