Три автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Лефортовском тоннеле на внешней стороне столкнулись три автомобиля, сообщается в телеграм-канале "Дептранс. Оперативно".

Отмечается, что движение осуществляется по одной полосе из трех. На месте работают оперативные службы города.

Водителей призвали выбирать пути объезда.

Ранее два человека пострадали в результате ДТП с участием четырех автомобилей на западе Москвы. Авария произошла на Кутузовском проспекте у дома 43. Водитель такси Hyundai столкнулся с тремя попутно следовавшими автомобилями. В результате пострадали водитель такси и его пассажирка. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

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