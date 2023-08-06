Водителя, сбившего насмерть ребенка на севере Москвы, задержали

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Водитель иномарки Skoda, который насмерть сбил ребенка в Москве, задержан. Против него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры Москвы.

Авария случилась на пересечении Кронштадтского бульвара с улицей Лавочкина на севере столицы.

По информации прокуратуры Москвы, против водителя возбуждено уголовное дело.

"Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, сопряженного с оставлением места его совершения, повлекшее по неосторожности смерть человека", – сообщается в заявлении прокуратуры.

Расследование по установлению личности находится на контроле в прокуратуре Москвы. Мальчик 2016 года рождения переходил проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Ранее водитель Skoda сбил ребенка, после чего вышел из автомобиля. Затем он вернулся в машину и скрылся. Мужчина не сообщил экстренным службам о состоянии ребенка.

Отмечается, что за совершение данного преступления УК РФ предусматривает наказание на срок от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

