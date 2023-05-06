Шесть человек стали жертвами ДТП в турецком Хатае

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Не менее шести человек скончались после аварии с участием грузовика, который протаранил несколько автомобилей в очереди к АЗС на юго-востоке Турции. Об этом информирует агентство DHA.

"По предварительным данным, речь идет о шести погибших и 32 раненых", – говорится в сообщении.

Уточняется, что грузовик по неустановленной причине врезался в автомобили, которые стояли в очереди у АЗС недалеко от города Белен провинции Хатай. После этого сам грузовик и два микроавтобуса загорелись. На территорию ЧП прибыли пожарные расчеты, а людей на месте инцидента охватила паника.

Пока что нет информации о личности водителя и обстоятельствах, по которым он мог потерять управление грузовиком.

Ранее сообщалось, что 12 человек, в том числе подростки 15 и 16 лет, получили травмы в ДТП в Севастополе. На место происшествия были направлены пять бригад скорой медицинской помощи.

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