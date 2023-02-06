Задержанный в Башкирии умер под колесами встречного авто после попытки побега

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Мужчина, которого задержали по подозрению в наркоторговле в Башкирии, выпрыгнул из полицейской машины, после чего попал под колеса встречного автомобиля и скончался в медучреждении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по региону.

Правоохранители по Гафурийскому району 3 февраля задержали 35-летнего местного жителя, которого ранее уже привлекали к уголовной ответственности за похожее преступление. После попытки побега злоумышленник получил сильные травмы, от которых умер в больнице.

На данный момент организована проверка обстоятельств происшествия.

Ранее столичный суд арестовал россиянку Евгению Чиркову, которая пыталась провезти в желудке 440 граммов кокаина.

Ее обвинили по статье "Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере". Под стражей она будет находиться до 26 февраля.

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