Жительница Орловской области пыталась сбыть свыше 2 кг наркотиков в Подмосковье

Фото: сайт "МВД Медиа"

48-летняя жительница Орловской области попыталась сбыть свыше 2 килограммов наркотиков в Подмосковье. Узнав об этом, сотрудники полиции провели задержание подозреваемой. Об этом информирует сайт "МВД Медиа" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Сообщается, что задержание прошло в поселке Барвихе. При личном досмотре в сумке подозреваемой был найден "полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом".

"По результатам химического исследования установлено, что содержимое является наркотическим средством – героином", – уточнили в пресс-службе МВД.

При этом сотрудникам полиции удалось узнать адрес, где задержанная оставила "закладки" наркотика. Местонахождение было получено из телефона злоумышленницы.

"В результате осмотра места происшествия возле одного из домов в кустарных насаждениях полицейскими обнаружен тайник, в котором хранился сверток с аналогичным содержимым. Всего правоохранителями из незаконного оборота изъято более 2 килограммов героина", – подтвердили в ведомстве.

По факту происшествия было открыто уголовное дело по статье "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Суд оставил подозреваемую под стражей.

Ранее двое мужчин были задержаны в Одинцове по подозрению в сбыте наркотиков. В ходе личного досмотра полицейские нашли у них 13 свертков с наркотическим веществом.