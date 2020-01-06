Трое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Обрушение строительных лесов произошло в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Инцидент произошел на Ходынской улице, дом 5, строение 3. В результате происшествия на площади около 10 квадратных метров пострадали трое рабочих. В настоящий момент выясняются обстоятельства ЧП.

В конце декабря на улице Стахановской, доме 22, строении 1А произошло обрушение металлических перегородок в производственно-складском помещении. В результате ЧП пострадал один человек.

