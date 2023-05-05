Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Открытое горение на полигоне твердых бытовых отходов удалось устранить в Тюмени. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра правительства области.

"Открытое горение на полигоне твердых бытовых отходов в Тюмени устранено, в настоящее время сохраняется задымление, проводятся мероприятия по ликвидации тления внутреннего слоя. Угрозы для мусоросортировочного завода нет", – отметили в сообщении.

В четверг, 4 мая, из-за пожара, произошедшего в районе Велижанского, был ограничен доступ коммунальной спецтехники, а также остановлен прием отходов и работа мусоросотировочного завода. Работники были своевременно эвакуированы.

Как отметили в департаменте недропользования и экологии области, на полигонах ТБО, эксплуатируемых госпредприятием области "Комтех", было организовано временное хранение твердых отходов.

Работа по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов осуществляется в плановом режиме, уточнили власти Тюмени.

Ранее сообщалось, что в селе Успенка Тюменской области продолжают тушить природный пожар. Площадь пораженной территории составила 250 гектар. Пожарным удалось остановить распространение огня в селе.

Днем 4 мая началось возгорание в лесу, которое впоследствии перекинулось на жилые дома села. Спасатели эвакуировали 79 человек из домов, располагающихся близко к лесу, 370 детей из детского психоневрологического диспансера и 45 человек из дома престарелых "Милосердие".

Позже пожар был локализован на площади 3 900 квадратных метров. В пресс-службе МЧС России уточнили, что от огня отстояли более тысячи жилых домов.



Пожар перекинулся на жилые дома в селе Успенка Тюменской области