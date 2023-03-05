Человек погиб после обрушения части кровли магазина в Ивановской области

Фото: 37.mchs.gov.ru

Человек погиб при обрушении части кровли магазина в городе Фурманов Ивановской области. Об этом информирует телеграм-канал ГУ МЧС по региону.

"По системе "112" города Иваново поступило сообщение о том, что произошло обрушение элемента кровли на человека по адресу Ивановская область, город Фурманов, улица Большая Фурмановская, дом 85", – поделились в ведомстве.

По предварительной информации, происшествие случилось в связи с тяжестью снега. К восстановительным мероприятиям привлечены спасатели и пожарные.

Между тем по факту смерти мужчины СК РФ по Ивановской области возбудил уголовное дело, предусмотренное статьей "Оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

"На место выехали следователи регионального следственного управления, проводится осмотр места происшествия", – сообщает телеграм-канал СК РФ по региону.

В ведомстве добавили, что специалисты организовали комплекс следственных и иных процессуальных мероприятий. В ходе расследования будут установлены лица, ответственные за обеспечение надлежащего технического состояния здания.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области двух женщин снесло на дорогу сошедшим с крыши фабрики снегом. Происшествие случилось 24 февраля. Снег там также раздавил несколько автомобилей.

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