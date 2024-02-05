Подозреваемых в подготовке теракта в Крыму арестовали на два месяца

Фото: телеграм-канал Readovka

Трое россиян, которые готовили теракт по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) в отношении одного из руководителей Республики Крым, арестованы на два месяца. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на крымское управление ФСБ РФ.

В ведомстве уточнили, что меру пресечения избрал Киевский районный суд Симферополя.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Крыму группу лиц в составе россиян В. А. Боднаря, О. В. Шевченко и В. В. Ананьева. По информации ведомства, они по заданию СБУ готовили в Симферополе подрыв автомобиля, который принадлежит одному из представителей органов власти Крыма.

До этого сотрудники УФСБ РФ по Псковской области вместе с пограничниками задержали жителя Крыма, который в течение полугода делал фото и видео военной техники и позиций российской армии и передавал эту информацию Украине.

В столице арестовали мужчину, планировавшего теракт на ж/д станции