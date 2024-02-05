ФСБ предотвратила теракт СБУ в отношении одного из руководителей Крыма

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт, организованный Службой безопасности Украины (СБУ) в отношении одного из руководителей Крыма. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ РФ.

Сотрудники ведомства задержали в Крыму группу лиц в составе россиян В. А. Боднаря, О. В. Шевченко и В. В. Ананьева. По информации ФСБ, они по заданию СБУ готовили в Симферополе подрыв автомобиля, который принадлежит одному из представителей органов власти Крыма.

Добавляется, что задержанные дали признательные показания. В частности, задержанный Боднарь сообщил, что готовилось нападение на кортеж одного из руководителей Крыма. По его данным, в гараже, найденном по заданию СБУ, в тайнике хранилась мина. Он уточнил, что сейчас она находится в этом гараже с пультом дистанционного управления.

У подозреваемых изъяли радиоуправляемое самодельное взрывное устройство (СВУ) кумулятивного действия, радиопередающее устройство, перьевой стабилизатор мины, дистанционный взрыватель по DTMF-коду и другое, уточнили в ведомстве.

По данному факту возбудили уголовное дело о покушении на совершение теракта, о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Силовики выясняют обстоятельства преступления, заключили в тексте.

Ранее сотрудники УФСБ России по Псковской области вместе с пограничниками задержали жителя Крыма, который в течение полугода делал фото и видео военной техники и позиций российской армии и передавал эту информацию Украине.

До этого ФСБ предотвратила в Ижевске теракт против одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия Удмуртии и задержала подозреваемого. Им оказался россиянин 1990 года рождения.

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