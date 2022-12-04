Автобус воспламенился на Ярцевской улице в Москве

Фото: телеграм-канал Москва 24

Пламя охватило автобус на улице Ярцевская в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«На улице Ярцевская, владения 27 произошло возгорание автобуса смежного частного перевозчика группы "Автолайн" ООО "Краслайн". Автобус ехал без пассажиров, пострадавших нет", – поделились в департаменте.

Там добавили, что спасателям удалось локализовать возгорание.

На территории происшествия работают сотрудники ГИБДД и оперативные службы. Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли тела двоих детей и одного взрослого после ликвидации возгорания в частном доме в селе Карагай Пермского края. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

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