Тело мужчины обнаружили в квартире в ЮВАО, где находились его жена и дети

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тело мужчины обнаружили в квартире на юго-востоке Москвы, где находились его жена и дети. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"С детьми находилась мать. Всего у 31-летней женщины четверо несовершеннолетних детей 2009, 2011 и двое 2021 годов рождения", – сообщили в прокуратуре.

Тело 27-летнего мужчины было найдено на кухне в квартире, расположенной в доме на улице Шоссейной. По данным ведомства, признаков насильственной смерти обнаружен не было.

В настоящее время сотрудники уточняют обстоятельства произошедшего.

До этого правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в убийстве женщины, чье тело было найдено в полиэтилене на балконе одного из многоквартирных домов на севере столицы. По данным сотрудников правоохранительных органов, тело женщины 1934 года рождения было мумифицировано.

До этого суд в Красноярске арестовал двух подозреваемых в убийстве 16-летней девушки. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.



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