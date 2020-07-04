В ТЦ "Авиапарк" потек аквариум

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В московском торговом центре "Авиапарк" потек аквариум. О происшествии сообщили очевидцы и опубликовали в социальных сетях видео и фото.

В пресс-службе "Авиапарка", в свою очередь, объяснили причину протечки самого большого аквариума в Европе.

"Протечка аквариума – не аварийный случай, а плановые работы по замене герметика в кольцах, огибающих аквариум. Старый герметик меняют на новый. Эта процедура происходит каждый год и длится около трех дней", – рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе ТРЦ.

Высота цилиндрического аквариума составляет 23 метра, что является рекордным показателем для такого вида сооружений. В 2016 году он был занесен в Книгу рекордов Гиннеса.



Ранее в соцсетях появилось видео, на кадрах которого огромный аквариум протек в ТЦ "Океания" на Кутузовском проспекте. На записи видно, как вода из отверстия наверху лилась на нижние этажи центра. При этом посетителей и работников ТРЦ в кадре не наблюдалось.