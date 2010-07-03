Lexus за 6 млн рублей угнали на западе Москвы

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На западе Москвы неизвестные угнали автомобиль за 6,1 миллиона рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

Днем 3 июня в службу "02" от гражданина 1980 года рождения поступила информация о краже около дома № 2 на Киевской улице. Как выяснили оперативники, по этому адресу неизвестный угнал Lexus LX 450d. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Ведется следствие.

Ранее в Донском районе неизвестные похитили Lexus LX 570 за 5 миллионов рублей. Об угоне автомобиля заявил безработный мужчина 1984 года рождения.

Также сотрудники правоохранительных органов разыскивают неизвестных, которые на заправке в ТиНАО надели водителю пакет на голову и скрылись на его машине.