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14:48

Происшествия

Вдова Горшенева написала заявление на фанатку за обнаженные фото на могиле музыканта

Фото: телеграм-канал SHOT

На могиле лидера группы "Король и Шут" Михаила Горшенева девушка устроила откровенную фотосессию. Вдова музыканта написала на фанатку заявление в полицию.

"Мне сегодня 20 человек позвонило, а что я могу сказать? Я не знаю, я написала заявление. Дальше будет разбирательство, будет разговор", – передает слова Ольги Горшеневой "Газета.ру".

Как сообщает издание, виновница произошедшего Алевтина комментировать ситуацию пока не готова.

До этого вдова Горшка раскритиковала сериал "Король и Шут", вышедшей в марте 2023 года на "КиноПоиске". Она считает, что работа порочит память артиста.

Ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемого в краже жилетки фронтмена "Короля и Шута" Андрея Князева. Она пропала 28 апреля на тематической выставке в "Винзаводе".

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