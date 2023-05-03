Полиция задержала подозреваемого в краже жилетки одного из лидеров "Короля и Шута"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полицейские задержали мужчину, который, по предварительными данным, украл жилетку одного из фронтменов группы "Король и Шут" Андрея Князева. Она пропала 28 апреля на тематической выставке в "Винзаводе".

"В Москве сотрудниками полиции задержан ранее не судимый мужчина 1956 года рождения, подозреваемый в краже жилетки с выставки в арт-пространстве "Винзавод", – передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что сериал "Король и Шут" в день премьеры на "КиноПоиске" посмотрели 410 тысяч человек. Это абсолютный рекорд сервиса.

Однако родным второго лидера группы Михаила Горшенева он оказался не по душе. Вдова музыканта Ольга Горшенева считает, что работа порочит его память. С этим не согласна Агата Нигровская – жена Андрея Князева. Она утверждает, что режиссер Рустам Мосафир и актеры активно шли на диалог, прислушиваясь к консультациям.

Выставка "Панк-Культура. Король и Шут" открылась в ЦСИ "Винзавод"