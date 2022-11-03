Бизнесмен на Maybach врезался в два припаркованных авто на Щукинской улице

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Бизнесмен на Maybach врезался в два припаркованных авто на северо-западе столицы. Водителю понадобилась экстренная помощь медиков, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД РФ по городу.

По информации ведомства, авария случилась на Щукинской улице, в районе дома 2, строения 1. Находившийся за рулем иномарки не справился с управлением и столкнулся с двумя припаркованными автомобилями.

Как уточнили в правоохранительных органах, когда на место ЧП прибыли полицейские, мужчина был без сознания. Однако на данный момент неизвестно, произошло это до происшествия или стало его причиной.

По факту ДТП была организована проверка. В настоящее время выясняются все причины и детали аварии.

Ранее водитель каршеринга устроил ДТП на улице Корнейчука в Бибиреве. По данным очевидцев, арендованный автомобиль врезался в Lada, ее отбросило на припаркованный Mercedes. Один водитель был госпитализирован.

Уточнялось, что находившийся за рулем каршеринга мужчина был пьян. Алкотестер показал в крови более промилле.

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