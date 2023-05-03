11:49Происшествия
Прокуратура начала проверку после возгорания в ангаре с вертолетами в Ленобласти
Фото: vk.com/Северо-Западная транспортная прокуратура
Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после пожара в ангаре с вертолетами недалеко от посадочной площадки Гостилицы в Ленинградской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о противопожарной безопасности.
"По предварительным данным, в ангаре, где находились два вертолета, произошло задымление. Причины устанавливаются", – поделились в прокуратуре.
По информации ведомства, пострадавших после происшествия не зафиксировали.
Ранее сообщалось, что пять человек получили травмы в результате пожара в бытовках в подмосковной Балашихе. ЧП произошло в микрорайоне Гагарина, доме 41. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров.
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