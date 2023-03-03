Мужчина задушил клиента во время оказания интим-услуг в Щукине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мужчина задушил клиента во время оказания интим-услуг в столичном районе Щукино. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информированный источник.

"Поздним вечером 1 марта 29-летний подозреваемый оказывал интимные услуги клиенту в квартире последнего в районе Щукино. Между мужчинами произошел конфликт по поводу оказываемых услуг, и тогда подозреваемый схватил клиента за шею и задушил его", – заявил он.

По данному факту правоохранители возбудили дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство"). В ближайшее время подозреваемому назначат меру пресечения.

Ранее сообщалось, что мужчина из Уфы убил двух своих сыновей, а после покончил с собой. Мотивы злоумышленника не были установлены, правоохранители проводили комплекс следственно-оперативных мероприятий для выяснения всех деталей происшествия.

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