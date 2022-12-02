В Приморье обнаружили живыми членов экипажа потерпевшего крушение МиГ-31

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Членов экипажа истребителя-перехватчика МиГ-31, который потерпел крушение в Приморском крае, обнаружили живыми. Об этом РИА Новости сообщил информированный источник в экстренных случаях.

"Экипаж обнаружили, предварительно, с летчиками все нормально", – сообщил он.

Позже представитель министерства ГО и ЧС РФ по Приморскому краю сообщил агентству об удовлетворительном состоянии экипажа.

Истребитель потерпел крушение в лесу недалеко от населенного пункта Алексеевки. Воздушное судно выполняло тренировочный полет. Пилотам удалось катапультироваться.

По информации пресс-службы Восточного военного округа, на поиски экипажа отправлялись вертолеты Ми-8. Предположительно, истребитель потерпел крушение из-за технической неисправности.



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