СМИ сообщили о гибели 20 человек при нападении на университет Кабула

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В результате нападения на университет в Кабуле погибли 20 человек, 15 человек получили ранения. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

Уточняется, что все погибшие являются студентами этого университета.

Согласно информации кабульского отделения внутренних дел, в здание университета проникли несколько вооруженных людей. Кроме того, сообщалось, что на месте происшествия был слышен взрыв.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел во время открытия книжной выставки в университете. Мероприятие проводили представители Афганистана и Ирана.

