Четверых детей госпитализировали после ДТП на Кутузовском проспекте

Среди пострадавших в ДТП на Кутузовском проспекте есть дети

В результате ДТП на Кутузовском проспекте пять человек оказались в больнице, среди них четверо – дети. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения.

"В настоящее время проводится полный комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий, вся медицинская помощь оказывается в полном объеме", – сообщили в ведомстве.

Ранее поступила информация, что на Кутузовском проспекте столкнулись пять автомобилей. Предполагается, что женщина, двигаясь в сторону области на автомобиле, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.

Виновница ДТП и водитель встречного такси погибли на месте. Остальные участники получили травмы различной степени тяжести.