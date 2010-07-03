"Задыхался и прощался с жизнью". Жильцы дома – о пожаре на Ленинградке

Пожар произошел в многоквартирном доме на Соколе по адресу: Ленинградский проспект, 75, корпус Б. Загорелись балконы с седьмого по девятый этажи на площади 60 квадратных метров.
Жительница квартиры в соседнем подъезде рассказала, что, гуляя с собакой, почувствовала запах дыма. В пять часов утра она вызвала пожарных.
По словам женщины, задымление было сильным, огонь не виднелся. Она отметила, что в квартире, где произошло возгорание, курил пожилой мужчина. Его из здания вывели.
Житель девятого этажа утверждает, что пожар произошел по вине соседа снизу. "Они сидели выпивали, праздновали его день рождения с семьей, которой он сдает... Так понимаю, они курят. И с седьмого этажа это пошло все вверх-вверх и до девятого", – объяснил он.
Мужчина поразился своему спасению. "Я уже попрощался, все. Уже жене сказал, что надо попрощаться", – признался он. Выйти ни через дверь, ни через окна житель не мог.
"Я уже задыхался, жена тоже. Мне здесь [внизу. – прим. M24.ru] кричат, мы уже хотели выбрасываться. Прорвался какой-то пожарник и принес с собой маску. Сказал нам надеть ее и еле нас вывел", – поделился мужчина своей историей.
Жительница подъезда, где произошло ЧП, спасалась с матерью и ребенком.
"Спасались в дальней комнате. Там у меня мама-инвалид и ребенок. Зашли, закрылись, полотенце положили мокрое, вышли на балкон, стали ждать", – пояснила она. Позднее они увидели, что приехали пожарные машины.
Мужчина из квартиры на пятом этаже в первом подъезде уточнил, что их жилище не пострадало – наблюдалась лишь сильная задымленность в подъезде. Людей нужно было эвакуировать, так что жители подъезда обежали соседей и те вышли. Он пожаловался, что у дома нет пожарного подъезда – все заставлено машинами, так что пожарные не сразу смогли подъехать.
Сейчас ЧП ликвидировано, жертв нет. Во время тушения возгорания спасли пятерых человек, троих из них передали наряду скорой помощи для осмотра.
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