В одном из домов столичного района Сокол загорелись балконы

В одном из многоквартирных домов столичного района Сокол произошел пожар, передает Агентство "Москва".
Как уточнили в МЧС, на пульт поступила информация о пожаре по адресу: Ленинградский проспект, дом 75, корпус Б. В доме загорелись балконы с седьмого по девятый этажи. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.
При тушении пожара были спасены пять человек. Трое человека были переданы наряду скорой помощи для медицинского осмотра. На данный момент пожар локализован.
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