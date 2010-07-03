Пожар на Ленинградском проспекте ликвидирован

Фото: Москва 24

Пожар в столичном районе Сокол ликвидирован, передает телеканал Москва 24. В результате происшествия жертв нет.

Жителей дома экстренно эвакуировали. Во время тушения возгорания были спасены пять человек, троих из них передали наряду скорой помощи для осмотра.

Огонь вспыхнул в многоквартирном доме на Ленинградском проспекте, 75, корпус Б. Загорелись балконы с седьмого по девятый этажи. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.

Один из местных жителей рассказал телеканалу Москва 24, что боялся, что спастись уже не удастся. Мужчина признался, что мысленно прощался с жизнью, когда к нему пришли на помощь.