Губернатор рассказал о состоянии пострадавших после ЧП на заводе в Ульяновске

Фото: телеграм-канал "Алексей Русских"

Трое пострадавших в результате происшествия на авиационном предприятии "Авиастар" в Ульяновске находятся в состоянии средней тяжести, заявил глава Ульяновской области Алексей Русских.

Губернатор посетил работников завода в Центральной городской клинической больнице. По его словам, всего в медучреждение были доставлены четверо пострадавших.

"После диагностического обследования одного из пострадавших отпустили домой на амбулаторное лечение. Еще троих госпитализировали в состоянии средней степени тяжести", – написал Русских в своем телеграм-канале.

2 марта в результате нештатной ситуации при проведении испытаний фюзеляжа самолета Ил-76 на заводе "Авиастар" в Ульяновске погиб один человек. Сообщалось, что еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести.

В Объединенной авиастроительной корпорации, к которой относится ульяновское предприятие, устанавливают причины инцидента.

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