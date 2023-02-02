В Нижнем Новгороде женщина переехала мужа на автомобиле из-за ревности

Фото: телеграм-канал "Нижний №1"

Жительница Нижнего Новгорода из-за ревности переехала своего мужа на автомобиле, а также протарнила еще 7 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Нижегородской области.

В местных социальных сетях распространилось видео, где нетрезвая женщина пинает лежащего на земле мужчину, а затем переезжает его на машине. После инцидента она оттащила его в сторону и начала портить и чужие автомобили. Пострадавший получил перелом лодыжки.

Также в соцсетях утверждается, что преступление женщина совершила из-за любовницы, которая появилась у мужа.

"Нетрезвая подозреваемая, управляя автомобилем марки "Шевроле", умышленно совершила наезд на 39-летнего мужчину, после чего нанесла несколько ударов ногами уже по лежащему потерпевшему. Кроме того, она сбила своим автомобилем еще одного мужчину, ему вред здоровью не причинен", – добавили в СК РФ по Нижегородской области.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге женщина совершила наезд на пятерых пешеходов около станции метро "Комендантский проспект". Она не справилась с управлением и наехала на людей, которые были в тот момент на тротуаре. В итоге двух пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

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