Уголовное дело возбудили из-за угроз убийством актрисе Анастасии Дятловой

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В столице завели уголовное дело по факту угроз, которые получала актриса Анастасия Дятлова. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на источник в полиции.

"С 22 мая по 29 сентября 2022 года неизвестный отправлял в личные профили Дятловой в Telegram, "ВКонтакте" и других соцсетях сообщения, содержащие угрозы убийством и физической расправой", – рассказал источник.

Правоохранители возбудили уголовное дело об угрозе убийством.

Дятлова снималась в кинокартинах "Конец Света" и "Союз спасения", она также участвовала в озвучивании мультфильма "Фиксики против кработов".

Ранее в Москве задержали актера Андрея Лаврова, известного по роли в телесериале "След". Как сообщили СМИ, артист угрожал сотруднику военной автоинспекции.

В отношении актера было возбуждено уголовное дело. По некоторым данным, ссора между Лавровым и инспектором произошла Котельнической набережной. Артист якобы угрожал сотруднику ВАИ ножом-бабочкой.

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