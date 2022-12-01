Скончался актер из "Эпидемии" и "Шифра" Тимофей Спивак

Фото: shpakagency.com

Умер советский и российский актер, режиссер и сценарист Тимофей Спивак. Об этом сообщила его дочь, актриса Марьяна Спивак в своих соцсетях.

Артист ушел из жизни в Москве 30 ноября в возрасте 75 лет. Он часто снимался вместе со своей дочерью, например, в сериалах "Эпидемия" и "Шифр". В первой картине Спивак исполнил роль священника.

Актер родился 13 ноября 1947 года в Херсоне, где он учился в музыкальной школе. Затем поступил в десантное военное училище, но бросил его и отправился в армию. После этого стал студентом Красноярского музыкального училища по классу скрипки.

В 1972 году Спивак поступил в ГИТИС, а уже с 1976 года стал осуществлять свою деятельность в Московском драматическом театре имени Станиславского. После свою карьеру он продолжил в киностудии имени Горького, где активно работал на дубляже иностранных фильмов.

Прощание с актером состоится 2 декабря в храме Архангела Михаила. Похороны пройдут на Хованском кладбище в 12:30, поделилась Марьяна Спивак.

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