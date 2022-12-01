Около тысячи человек остались без электричества в Магаданской области из-за непогоды

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Налипание снега на провода привело к нарушению электроснабжения в поселках Талон, Тауйск и Балаганное в Магаданской области.

В результате около тысячи человек вторые сутки остаются без света. Об этом сообщил начальник регионального главка МЧС Любомир Муха.

"(Остались без электричества. – Прим. ред.) 988 человек. <...> Бригада электромонтеров находится в поселке Армань. При восстановлении автомобильного сообщения энергетики убудут в районы проведения работ", – приводит его слова РИА Новости.

Также нет электричества в частном секторе Магадана. Энергетики уже приступили к восстановительным работам, добавил он.

На Магаданскую область обрушился второй за неделю снежный циклон. В городе метель, ветер и слабая видимость. В школах отменены занятия. Из-за непогоды остановлены многие междугородние пассажирские автобусные перевозки.

Ранее самолет, летевший в Магадан из Москвы, сел в Хабаровске из-за сильной метели в городе назначения. Ситуацию осложнил ураганный ветер с порывами до 20 метров в секунду.



Самолет Москва – Магадан вынужденно сел в Хабаровске из-за метели

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