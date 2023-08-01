Двоих мужчин задержали в Москве по подозрению в создании экстремистской организации

Фото: Следственный комитет РФ

В Москве задержали двоих мужчин, которые подозреваются в создании и участии в деятельности экстремистского сообщества. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника начальника столичного главка Следственного комитета Юлию Иванову.

"ГСУ СК РФ по Москве расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ ("Организация и участие в деятельности экстремистской организации")", – сообщила она.

По версии следствия, не позднее сентября 2020 года группа лиц организовала на юго-западе Москвы работу запрещенной в РФ международной религиозной экстремисткой организации. Собрания сообщества проходили с сентября 2020 по март 2022 года в квартирах в разных районах города. В ходе встреч участники изучали экстремистскую литературу.

Сейчас фигуранты дела находятся в подразделении СК, с ним проводятся следственные действия. Помимо этого, ведомство устанавливает возможную причастность к других лиц.

До этого по делу об экстремизме в разных регионах России задержали шесть участников движения "Весна" (признано экстремистским и террористическим и запрещено на территории РФ; признано в РФ иноагентом). В числе задержанных оказались пять мужчин и девушка. Полицейские провели обыски в местах их жительства в Барнауле, Новосибирске, Твери и Санкт-Петербурге.

