Женщина погибла из-за непогоды в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Женщина погибла из-за упавшего не нее дерева на проспекте Юрия Гагарина в Санкт-Петербурге, передает МЧС России в своем телеграм-канале.

"<...> еще один ребенок и женщина пострадали. Также повреждены 10 легковых автомобилей. На территории стройплощадки на проспекте Большевиков упал башенный кран, специалисты МЧС России уже на месте", – отметили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что в настоящее время в городе спасатели устраняют последствия непогоды. На данный момент сотрудники МЧС убрали 67 упавших дерева и 4 слабозакрепленные металлоконструкции.

1 июля на Санкт-Петербург обрушились сильный ветер и дождь. На центральном участке Западного скоростного диаметра порывы ветра достигали 31 метра в секунду. В городе ветер валил деревья, срывал обшивки с домов.

Из-за непогоды в аэропорту Пулково действовал режим "гроза над аэродромом". По решению авиакомпаний три самолета уходили на запасные аэродромы. Однако сейчас рейсы выполняются согласно расписанию.



