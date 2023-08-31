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Американскому военно-промышленному комплексу (ВПК) выгодно, чтобы РФ уничтожала как можно больше истребителей F-16 на Украине, потому что это позволит получать новые заказы от правительства. Об этом экс-полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон заявил в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Он уточнил, что сбить истребители F-16 может быть сложнее, чем иные самолеты, но "в итоге собьют и их". По его мнению, у российской армии достаточно самолетов, причем мощных и эффективных.

"Так что F-16 тоже собьют. Что ж, в Lockheed (производитель военной техники. – Прим. ред.) будут только руки потирать", – добавил офицер.

Эксперт подчеркнул, что западный ВПК получит много заказов и заработает большое количество денег из-за конфликта на Украине и расширением НАТО. Новые страны Альянса будут переходить на военную технику, которая производится в США, тем самым "обогащая американских оружейников".

Ранее Уилкерсон сказал, что НАТО начнет распадаться уже через год, если конфликт на Украине не завершится в ближайшее время. Он также указал на опросы общественного мнения, которые продемонстрировали растущее недовольство населения западных стран текущей политикой в отношении Киева.

Также бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что эскалация украинского конфликта стала провальной попыткой западных стран уничтожить Россию. По его словам, Запад просчитался, рассчитывая на поражение РФ.

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