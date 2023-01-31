Аналитик оценила слова президента Литвы о пересечении Западом красных линий РФ

Фото: АР/Libkos

Не все страны Запада готовы к "пересечению красных линий" и увеличению поставок вооружений Украине. Так слова президента Литвы Гитанаса Науседы в беседе с RT прокомментировала профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина.

"Поскольку они все очень серьезно отличаются друг от друга по ресурсным и военно-стратегическим возможностям", – пояснила эксперт.

Вместе с тем Еремина обратила внимание на деление государств на группы. США и Великобритания, уточнила она, пытаются контролировать ситуацию. Еще несколько государств демонстрируют более радикальные действия в отношении России.

Заявления Науседы эксперт призвала расценивать с точки зрения информационной борьбы.

Ранее литовский президент призвал Запад переступить красные линии и предоставить Украине истребители и дальнобойные ракеты. Он уточнил, что перечисленная техника является существенной военной помощью. По его словам, в этом вопросе нельзя промедлить или опоздать.



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